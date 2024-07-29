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MEB LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. tercihler ne zaman 2024? Lise ek yerleştirme boş kontenjanlar belli oldu mu?

LGS maratonu, 29 Temmuz Pazartesi günü açıklanan ek tercih sonuçlarının ardından yeni bir aşamaya girdi. Adaylar şimdi heyecanla 3. tercih dönemi ve 2. nakil başvurularının tarihlerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık kalan kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilecek olan nakil işlemlerinin iki dönemde yapılabileceğini duyurdu. Hem yerleşemeyen öğrenciler yeni tercihlerini sunabilecek hem de yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler nakil talebinde bulunabilecek.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:40 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:40
MEB LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 3. tercihler ne zaman 2024? Lise ek yerleştirme boş kontenjanlar belli oldu mu?

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LGS heyecanı, açıklanan 2. yerleştirme (1. nakil) sonuçlarıyla birlikte yeni bir safhaya taşındı. Gözler şimdi, hem ilk iki yerleştirmede istedikleri okula yerleşemeyenlerin umudu olan 3. tercihlere (2. nakil) hem de okullarını değiştirmek isteyenlerin başvuru tarihine çevrildi.

LGS 3. TERCİHLER (2. NAKİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Nakil süreci MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre;

Yerleştirmeye esas İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

2. NAKİL SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

İkinci nakil tercih başvuru sonuçları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER...

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.



Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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