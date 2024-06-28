MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? Adrese dayalı kayıt...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları erken açıklanarak öğrencilerin ve velilerin lise tercih süreci yakında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, gitmek istedikleri liseleri belirlemek için araştırmalara başladı. Peki, LGS puan olmadan lise tercihi yapılır mı? İşte detaylar...

İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER

Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor. Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.