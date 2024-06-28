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MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? Adrese dayalı kayıt...

LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı sorusu, son günlerde veliler ve öğrenciler arasında sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında puansız lise tercihlerinin nasıl yapılabileceği merak ediliyor. Peki, LGS puanı olmadan hangi liselere nasıl yerleşilir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS'ye girmeyen öğrenciler için adrese dayalı yerleştirme sistemini uyguluyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler, sınav puanı olmadan, ikametgah adreslerine göre belirlenen liselere yerleştirilebiliyor. Adrese dayalı yerleştirme sistemi, öğrencilerin evlerine yakın okullarda eğitim alabilmeleri için tasarlanmış ve öğrencilerin sınav stresi yaşamadan liseye geçiş yapmalarını sağlamaktadır.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:33 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:33
MEB ile 2024 LGS’ye girmeden tercih nasıl yapılır, kaç hak var? LGS puanı olmadan lise tercihi yapılır mı? Adrese dayalı kayıt...

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Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları erken açıklanarak öğrencilerin ve velilerin lise tercih süreci yakında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tercih tarihleri içerisinde öğrenciler, gitmek istedikleri liseleri belirlemek için araştırmalara başladı. Peki, LGS puan olmadan lise tercihi yapılır mı? İşte detaylar...

İL İL SINAVSIZ ALAN LİSELER

Merkezi yerleştirmede, normal şartlarda okul puanı (OBP) LGS puanı üzerinde etkili olmuyor. Ancak birden fazla öğrencinin merkezi sınavda aynı puanı alıp aynı okulu tercih etmesi durumunda, okul puanı LGS puanı üzerinde etkili oluyor. Yerel yerleştirmede ise; okulun türü, kontenjanı ve konumu gibi faktörler dikkate alınıyor. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullara, öğrencilerin ikamet adresleri ve OBP'lerine göre yerleştirme yapılıyor.

ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

İkamet Adresine Göre Okul Belirleme: Öğrencilerin öncelikle ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeleri gerekiyor.

"Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" Üzerinden Tercih: Belirlenen okullar arasından en fazla 10 okul, "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih edilebiliyor.

TERCİHLERDE EŞİTLİK DURUMUNDA BAKILACAK KRİTERLER

Okulların belirli bir kontenjanı olması nedeniyle, aynı okula yerleşmek isteyen öğrenciler arasında eşitlik olması durumunda bazı kriterler devreye giriyor. Bu kriterler şunlar:

📍Ortaokul Başarı Puanı (OBP)
📍Yaş (Küçük olana öncelik verilir.)
📍8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı
📍Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı (Az olana öncelik)
📍Tercih önceliği

SINAVSIZ ALAN LİSELER İÇİN TIKLAYINIZ

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