MEB başlattı, hafta sonu eklendi! Öğrencilere büyük sürpriz ara tatil süresi değişti! Anasınıfı+ 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ve liselerde okullar...

"Yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız."