PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB başlattı, hafta sonu eklendi! Öğrencilere büyük sürpriz ara tatil süresi değişti! Anasınıfı+ 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ve liselerde okullar...

Öğrenciler bugün itibariyle ara tatile girmiş bulundu. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Cuma günü birinci ara tatil öncesi son kez derse girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ara tatile çıkan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tekin, ''Tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin.'' dedi. 9 günlük tatil detayı ise herkesi heyecanlandırdı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 18:29 Güncelleme 10 Kasım 2023, 18:30
MEB başlattı, hafta sonu eklendi! Öğrencilere büyük sürpriz ara tatil süresi değişti! Anasınıfı+ 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflar ve liselerde okullar...

Tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Süre uzadı müjdeyi duyan öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Kasım ara tatili resmi tatil takvimine göre 13 Kasım'da başlayacak 17 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 1 haftalık ara tatil hafta sonlarını da dahil edince 9 gün tatil yapmış olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'nden önemli açıklamalar geldi. Bakan Tekin hem öğrencilere hem de öğretmenlere seslendi ve açıklamasında kritik detaylara yer verdi. İşte detaylar...

1 HAFTALIK TATİL BAŞLADI

Birinci dönem Kasım ara tatili başladı. Okullarda ara tatil zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

HAFTA SONU EKLENDİ: 9 GÜN

Resmi başlangıcı 13 Kasım olan ara tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. MEB'in takvimine göre ders zili, 20 Kasım'da tekrar çalacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta bitecek. İkinci dönemin ara tatili 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 24'te başlayacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin mesaj yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başladığını belirterek, öğrencilere tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi ve hobilerine vakit ayırmayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin zamanlarını, kendilerini geliştirmesi için kütüphanelerde değerlendirmesinin önemine değinen Tekin, "Yaşadığınız bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışın, size yeni kapılar aralayabilecek farklı etkinliklere iştirak edin. Öğrenmenin asla sınırı yok, her zaman yeni şeyler öğrenebilmenin sırlarını keşfedin." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de "Değerli meslektaşlarım" şeklinde hitap eden Tekin, şunları kaydetti:

"Yoğun bir dönemi geride bıraktık. Planlama yapmak ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek için önemli bir fırsat olan bu zaman aralığında online olarak gerçekleştireceğiniz seminer çalışmalarında sizlere kolaylıklar diliyorum. Eğitimde sahanın gücüne inanan ve istişare kültürüyle şekillenen maarif anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay’dan AYM’ye hukuk dersi: AYM’nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var
FETÖ’nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan’a ’darbeci’ benzetmesi: AK Parti’den sert tepki
Golleriyle iz bırakan karşılaşma! Trabzonspor, Konyaspor’u evinde mağlup etti
SON DAKİKA