MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? AÖL ne zaman 2022? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak?

Gün içerisinde binlerce kişi AÖL ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl AÖO ve AÖL sınavlarını gerçekleştiriyor ve koronavirüs nedeniyle online mı yoksa yüzyüze mi düzenleneceği merak konusu oluyor. Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencileri sınav tarihlerini oldukça merak ediyor ve tarih bilgisi araştırıyor. Peki AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek?