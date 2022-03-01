MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? AÖL ne zaman 2022? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak?

Gün içerisinde binlerce kişi AÖL ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl AÖO ve AÖL sınavlarını gerçekleştiriyor ve koronavirüs nedeniyle online mı yoksa yüzyüze mi düzenleneceği merak konusu oluyor. Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencileri sınav tarihlerini oldukça merak ediyor ve tarih bilgisi araştırıyor. Peki AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek?
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 MEB AÖL-AÖO sınav tarihleri açıklandı. Takvime göre Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 1 Mart'ta başlayacak. Öğrenciler saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar sınavlarına katılabilecek.
2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE Mİ YOKSA YÜZYÜZE Mİ OLACAK?
AÖL 2. dönem sınavı sınavları online ortamda yapılacak. Takvimde sınavların e-Sınav olarak uygulanacağı belirtildi.
E-SINAV NE DEMEK?
E-sınav ehliyet sınavlarındaki uygulamanın birebir aynısıdır. AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlara belirlenen okullarda bilgisayar ortamında girecek.
MEB'den yapılan açıklamada, ''e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)'' denildi.