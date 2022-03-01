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    • Eğitim
    • 01.03.2022 07:41
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    • 01.03.2022 07:41
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    MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? AÖL ne zaman 2022? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak?

    AÖL ne zaman 2022? MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavları için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tarih bilgisi belli oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek?

    Gün içerisinde binlerce kişi AÖL ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl AÖO ve AÖL sınavlarını gerçekleştiriyor ve koronavirüs nedeniyle online mı yoksa yüzyüze mi düzenleneceği merak konusu oluyor. Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencileri sınav tarihlerini oldukça merak ediyor ve tarih bilgisi araştırıyor. Peki AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek?

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 MEB AÖL-AÖO sınav tarihleri açıklandı. Takvime göre Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 1 Mart'ta başlayacak. Öğrenciler saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar sınavlarına katılabilecek.

    2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE Mİ YOKSA YÜZYÜZE Mİ OLACAK?

    AÖL 2. dönem sınavı sınavları online ortamda yapılacak. Takvimde sınavların e-Sınav olarak uygulanacağı belirtildi.

    E-SINAV NE DEMEK?

    E-sınav ehliyet sınavlarındaki uygulamanın birebir aynısıdır. AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlara belirlenen okullarda bilgisayar ortamında girecek.

    MEB'den yapılan açıklamada, ''e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)'' denildi.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

        Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

        a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

        b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

        c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

        ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

        d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

        Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
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        Haberler Eğitim MEB – AÖO, AÖL açık öğretim lisesi sınavları hangi tarihte düzenlenecek? AÖL ne zaman 2022? Online mı yoksa yüzyüze mi olacak?
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