MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024 | e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler 2024!

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2018'den beri uygulanan "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebiliyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor? İşte adım adım adrese göre lise kaydı süreci...

1️⃣ Okul Araştırması: Öğrenciler ve veliler ilk olarak ikamet adreslerinin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeli. Bu liselerin türleri (Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi vb.), eğitim programları ve başarıları araştırılmalıdır. 2️⃣ Tercih Listesi Oluşturma: Öğrenciler, belirledikleri liseleri "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih listesine ekler. Tercih listesi oluştururken dikkatli olunmalı ve öğrencinin ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun liseler önceliklendirilmelidir.