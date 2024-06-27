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MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024 | e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ikamet adreslerini temel alarak belirli bir bölgedeki liselere yerleştirme yapar. Bu sistem, herhangi bir sınava girmeden, sadece adres bilgisi üzerinden liseye yerleşme imkanı sunuyor. Peki, e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler hangileri? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 14:25 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:25
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2024 | e-Okul LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Puansız, sınavsız öğrenci alan liseler 2024!

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2018'den beri uygulanan "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebiliyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor? İşte adım adım adrese göre lise kaydı süreci...

1️⃣ Okul Araştırması:

Öğrenciler ve veliler ilk olarak ikamet adreslerinin bağlı olduğu eğitim bölgesindeki sınavsız öğrenci alan liseleri belirlemeli. Bu liselerin türleri (Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi vb.), eğitim programları ve başarıları araştırılmalıdır.

2️⃣ Tercih Listesi Oluşturma:

Öğrenciler, belirledikleri liseleri "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih listesine ekler. Tercih listesi oluştururken dikkatli olunmalı ve öğrencinin ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun liseler önceliklendirilmelidir.

3️⃣ Yerleştirme:

Öğrenciler, tercih ettikleri okulların kontenjanlarına ve kendi okul başarı puanlarına göre yerleştirilir. Yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilir.

SINAVSIZ ALAN OKUL KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

Sınavsız Yerleştirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler ⚠️

Sınavsız alan liselerin taban puanları, okula ve başvuru yapan öğrencilerin başarı durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, sınavsız okul boş kontenjan bilgilerinin yayımlanmasının ardından yapılabilecektir.

Adrese dayalı lise sorgulama için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası gereklidir.

Sorgulama ekranında il, ilçe bilgileri ile okul türü seçilerek tercih yapılabilir.

LGS'ye Girmeden Hangi Liseye Gidilir? 🤔

Öğrenciler LGS'ye girmeden de "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" ile ikamet adreslerine en yakın liselere yerleşebilirler. Ancak, LGS puanı ile öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrencilerin LGS'ye girmeleri gerekmektedir.

Önemli Notlar 📝

E-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı lise sorgulama yapılabilir.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt için gerekli belgelerle birlikte yerleştirilen liseye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Unutmayın: Lise seçimi, öğrencilerin geleceği için oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler bilinçli bir şekilde araştırma yapmalı ve tercihlerini dikkatlice belirlemelidir.

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