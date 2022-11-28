MEB açıkladı! Öğretmenlik kariyer basamakları takviminde güncelleme yapıldı

MEB'DEN İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi bakımından "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu" ekinde yer alan takvimde değişikliğe gidilerek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları 24 Kasım'da açıklandı.

İŞTE YENİ TAKVİM

Bu değişiklik doğrultusunda, sürece ilişkin takvimde de güncelleme yapıldı.