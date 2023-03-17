Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personelin görev dağılımı şöyle: "Merkez teşkilatı 250 büro personeli, 4 avukat. Taşra teşkilatı 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat."
- Eğitim
- 17.03.2023 Gazete
MEB 5 bin personel alacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını açıkladı.
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