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    MEB 5 bin personel alacak

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını açıkladı.

    MEB 5 bin personel alacak
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personelin görev dağılımı şöyle: "Merkez teşkilatı 250 büro personeli, 4 avukat. Taşra teşkilatı 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat."
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    Haberler Eğitim MEB 5 bin personel alacak
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