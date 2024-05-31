İşte LGS rehberi; Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar dikkat! Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar...

Sınav Formatı ve İçeriği

LGS, iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilerek, 155 dakika süre tanınacak. Öğrenciler, Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri gibi derslerden sorumlu olacaklar. Özellikle, her üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde puanlama yapılacağı için öğrencilere, cevaplarından emin olmadıkları soruları boş bırakmaları tavsiye ediliyor.

Öğrencilere Öneriler

Sınav günü, öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgesi, en az iki siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgi bulundurması gerekiyor. Ayrıca, öğrenciler sınav sırasında şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler.

Sonuçlar ve Liselerin Kontenjanları

LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edilecek. Aynı gün, hangi liselerin LGS'ye öğrenci alacağı ve kontenjan bilgileri de açıklanacak. Öğrenci ve veliler için heyecan dolu bu süreçte, tüm detaylar ve güncellemeler için gözler MEB'in açıklamalarında olacak.