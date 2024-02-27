MBTS ne zaman 2024? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? DİB sınav takvimi!

DİB MBSTS başvuru tarihi, ÖSYM'nin takvim bilgilerine göre 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. DİB MBSTS sınav tarihi ise şu şekilde olacak;

MBSTS Nedir? Ne İşe Yarar? Kimler Başvuru Yapabilir?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;