MBTS ne zaman 2024? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? DİB sınav takvimi!

DİB MBSTS başvuru tarihi, ÖSYM'nin takvim bilgilerine göre 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. DİB MBSTS sınav tarihi ise şu şekilde olacak;
DİB MBSTS başvuru tarihi, ÖSYM'nin takvim bilgilerine göre 24 Ocak 2024 tarihinde başladı, 31 Ocak 2024 tarihinde sona erdi. DİB MBSTS sınav tarihi ise şu şekilde olacak;
DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09.03.2024 tarihinde yapılacak.
MBSTS Nedir? Ne İşe Yarar? Kimler Başvuru Yapabilir?
MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;
1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,
2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.