Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret atamaları şartları nelerdir? Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde yer alıyor. Beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini takvimini açıkladı. Bununla birlikte Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruların başlayacağı tarih de belli oldu. İşte Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini başvuru şartları ve takvimi 2022
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci de 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Atamalar da 14 Ocak 2022'de yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022'den itibaren başlayacak.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki başvuru formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.