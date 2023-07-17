Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Aktüerya Bilimleri

(Finansal Bilimler Fakültesi)

Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)

(Finansal Bilimler Fakültesi)

Alman Dili ve Edebiyatı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği (Almanca)

(Atatürk Eğitim Fakültesi)

Bankacılık

(Finansal Bilimler Fakültesi)

Basım Teknolojileri

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Atatürk Eğitim Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji Öğretmenliği

(Atatürk Eğitim Fakültesi)

Biyomühendislik (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)