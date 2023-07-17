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    • Eğitim
    • 17.07.2023 16:11
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    • 17.07.2023 16:11
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    Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Marmara Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Marmara Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Marmara Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Marmara Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Aktüerya Bilimleri
    (Finansal Bilimler Fakültesi)
    Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)
    (Finansal Bilimler Fakültesi)
    Alman Dili ve Edebiyatı
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Almanca Mütercim ve Tercümanlık
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Almanca Öğretmenliği (Almanca)
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Bankacılık
    (Finansal Bilimler Fakültesi)
    Basım Teknolojileri

    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyoloji Öğretmenliği
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Biyomühendislik (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)

    (Mühendislik Fakültesi)
    Coğrafya
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Coğrafya Öğretmenliği
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisat Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Diş Hekimliği (İngilizce)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisat Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu)
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)

    Felsefe (İngilizce)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Film Tasarımı ve Yönetimi
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizik Öğretmenliği
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
    (Atatürk Eğitim Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)

        Hukuk (İÖ)(Hukuk Fakültesi)
        İç Mimarlık
        (Güzel Sanatlar Fakültesi)
        İktisat
        (İktisat Fakültesi)
        İktisat (İngilizce)
        (İktisat Fakültesi)
        İlahiyat
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (Arapça)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (İngilizce)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (İÖ)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (M.T.O.K.)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlköğretim Matematik Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        İstatistik
        (Fen Fakültesi)
        İşletme

        (İşletme Fakültesi)
        İşletme (Almanca)
        (İşletme Fakültesi)
        İşletme (İngilizce)
        (İşletme Fakültesi)
        Kimya
        (Fen Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Kimya Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Maliye
        (İktisat Fakültesi)
        Matematik
        (Fen Fakültesi)
        Matematik Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği

        (Teknoloji Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Sermaye Piyasası
        (Finansal Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Sigortacılık
        (Finansal Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Sosyoloji (İngilizce)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarih
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarih Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Tıp (İngilizce)
        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Atatürk Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Yerel Yönetimler
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca)
        (İşletme Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
        (İşletme Fakültesi)

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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