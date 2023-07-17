Marmara Üniversitesi bölümleri 2023! Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Marmara Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Aktüerya Bilimleri
(Finansal Bilimler Fakültesi)
Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu)
(Finansal Bilimler Fakültesi)
Alman Dili ve Edebiyatı
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Almanca Öğretmenliği (Almanca)
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Bankacılık
(Finansal Bilimler Fakültesi)
Basım Teknolojileri
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyoloji Öğretmenliği
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Coğrafya Öğretmenliği
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisat Fakültesi)
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Diş Hekimliği (İngilizce)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisat Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Felsefe (İngilizce)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Film Tasarımı ve Yönetimi
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizik Öğretmenliği
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
(Atatürk Eğitim Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)