Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 23.07.2023 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 18:08
    ABONE OL

    LİSE ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI MEB! 2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları!

    LGS tercih sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan da lise adrese dayalı okul sorgulama ekranı ve yerleştirme şartları araştırılıyor. LGS tercih süreci 19 Temmuz'da tamamlandı. Tercih sonuçlarının da 24 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki 2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları neler? İşte MEB lise adrese dayalı okul sorgulama ekranı.

    LİSE ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI MEB!

    ''2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları neler?'' sorularının yanıtları LGS tercih sonuçlarıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alındı. Gözler şimdi yerleştirme ve kayıt sürecinde. İşte Adrese dayalı yerleştirme hakkında merak edilenler...

    LGS TERCİH SONUÇLARI 2023

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran'da uygulandı. Tercihlerin sonuçları 24 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.

    LGS 1. yerleştirme dönemi de 24 Temmuz'da başlayacak.

    LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

    Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

    Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

        LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

        Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

        Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.

        Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

        Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

        Mavi renk, "KomĢu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

        Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olm

            MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

            MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.

            2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Halk TV’de yandaşlar birbirine girdi!
            Haberler Eğitim LİSE ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI MEB! 2023 LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları!
                loading
                SON DAKİKA