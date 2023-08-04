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LİSE 2. NAKİL SONUÇ: meb.gov.tr! LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil sonuçlarına nasıl bakılır? İşte LGS 2023 2. nakil tercih sonuç sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 23:44
LİSE 2. NAKİL SONUÇ: meb.gov.tr! LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yayınlanan 2023 LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 1. nakil sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklandı. Gözler bu kez 2. tercihlerde. Peki LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LİSE 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih sonuçları henüz açıklanmadı. https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar 7 Ağustos 2023 Pazartesi itibatiyle yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS TERCİH VE NAKİL SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MEB 2023-2924 LİSE NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

2023 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Başvuru, Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri e-Okul üzerinden yayınlandı.

LGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95'İ YERLEŞTİ

3 - 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, sınavlı okul ve yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu.

Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.


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