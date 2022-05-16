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    • Eğitim
    • 16.05.2022 09:34
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    • 16.05.2022 09:37
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    LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    Yeni haftanın ilk gününde yüzbinlerce kişi LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak sorularının yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Lise eğitimini görmek için katılmanın zorunluğu olduğu Liseleri Geçiş Sınavı her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Sınava az bir zaman kala heyecan dorukta. Peki ÖSYM 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

    takvim.com.tr
    LGS’ye kaç gün kaldı?

    LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği lisede eğitim görmenin hayalini kuran yüzbinlerce öğrenci Liseye Geçiş Sınavına katılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını, diğer tüm bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? 2022 LGS NE ZAMAN?

    LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 5 Haziran 2022'de uygulanacak LGS'DE birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

    LGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    LGS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

        2022 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

        Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        2022 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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        Haberler Eğitim LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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