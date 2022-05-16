LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman düzenlenecek, kaç soru sorulacak? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği lisede eğitim görmenin hayalini kuran yüzbinlerce öğrenci Liseye Geçiş Sınavına katılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını, diğer tüm bilgileri öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
LGS'YE KAÇ GÜN KALDI? 2022 LGS NE ZAMAN?
LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanacak. 5 Haziran 2022'de uygulanacak LGS'DE birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
LGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
LGS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinde e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.