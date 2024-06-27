LGS’de tercih sırası önemli mi? LGS TERCİH SIRASI önemi ve tarihi! 2024 MEB lise kılavuzu dikkat edilmesi gerekenler...

Öğrenciler LGS'de merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacaklar. Her öğrenci bu üç grup için de belirli sayıda tercih hakkına sahip olacak.
Öğrenciler LGS'de merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacaklar. Her öğrenci bu üç grup için de belirli sayıda tercih hakkına sahip olacak.
LGS TERCİH EKRANINDA RENKLER VE ANLAMLARI
🔹Yeşil: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okullar
🔹Mavi: Komşu kayıt alanında yer alan okullar
🔹Kırmızı: İl içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanları
LGS TERCİH SIRASI ÖNEMLİ Mİ?
LGS tercihlerinde sıralama büyük önem taşıyor. Öğrencilerin, yüzdelik dilimlerine göre gerçekçi ve stratejik tercihlerde bulunmaları gerekiyor.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
🔸Tercih Robotu: MEB'in internet sitesinde e-Okul üzerinden Tercih Robotu'na giriş yapın.
🔸Yerel Yerleştirme: İlk olarak yerel yerleştirme tercihlerinizi tamamlayın.
🔸Merkezi Yerleştirme: Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi'ni inceleyin.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.