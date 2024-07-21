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LGS'de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 LGS'de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilecek mi? MEB LGS tercih tarihleri!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları için geri sayım sona erdi. Binlerce öğrenci heyecanla lise macerasına adım atacakları okulları öğrenecek. Tercih listelerindeki hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ve aileleri, belirsizlik ve kaygı içinde "şimdi ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Her yıl LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar oluşuyor ve bu kontenjanlar için yeni bir yerleştirme dönemi başlıyor. İşte LGS 2024'te hiçbir okula yerleşemeyen öğrencileri bekleyen olası adımlar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:05
LGS’de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 LGS’de 1. tercihte yerleşenler tekrar tercih yapabilecek mi? MEB LGS tercih tarihleri!

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Milyonlarca öğrencinin ve velinin gözü kulağı yarın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarında. Heyecanla beklenen sonuçların ardından, tercih listelerindeki hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacaklarını merak ediyor.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Yerleşemeyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında boş kontenjanlara göre tercihte bulunabilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına göre okullara yerleştirmeler yapılacak. Ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.

LGS 1 TERCİHTE YERLEŞENLER 2 TERCİHİ YAPABİLİR Mİ?

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
İlk tercihlerde bir okula yerleştim. Nakillerde tekrar bir okul tercihinde bulunabilir miyim?

Evet, ilk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenciler de nakil tercihinde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci nakil tercihinde yeni bir okul kazanırsa kaydı o okula geçer, nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

İlk tercihlerde bir okula yerleşen öğrenci için nakil tercihlerinde kayıt alanı kısıtlaması olur mu?
İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşen bir öğrenci için nakil tercihlerinde hiçbir kısıtlama olmaz.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. LGS 2. tercihleri 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler belirlenen tarihler arasında 2. tercihlerini rahatlıkla yapabilecekt

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