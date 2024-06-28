LGS'de 352 öğrenci tam puan oldu! "Birinciler" başarı sırlarını anlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

352 ÖĞRENCİ LGS'DE TAM PUAN ALDI

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, geçen yıl, LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almıştı.

ÖĞRENCİLER BAŞARI SIRLARINI ANLATTI

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

Sınıf öğretmeni Ali ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu Cıvan Çelik, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Çelik'i mezun olduğu Kasımiye Ortaokulunda ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Duyan, aynı okulda 3 senedir bu başarının istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Bu yıl da Cıvan'ın tüm soruları yanıtladığını kaydeden Duyan, "İstikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz var." dedi.

DİSİPLİN PLAN PROGRAM

Cıvan Çelik de sınavda tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Emeği olan tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ecem Adıyakış, matematik öğretmeni olmanın hayalini kuruyor.

Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu öğrencisi Adıyakış, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alma başarısı gösterdi.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Ecem, sınavda bu başarıyı gösteren 352 öğrenci arasına girdi.

Ecem Adıyakış, başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Günde 4 saat ders çalışarak sınava hazırlandığını anlatan Adıyakış, başarısını planlı ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu vurguladı.

Ecem, son bir yılın kendisi için yoğun tempodan geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yedinci sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başladım. Deneme sonuçlarım güzel geliyordu. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Mutlu olduğum kadar şaşkınım. Bir senedir hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi tarif edilemez bir duygu. Matematik en sevdiğim ders. İstediğim liseye gittikten sonra matematik öğretmeni olmak istiyorum. Bugünkü başarımı üniversite sınavında da elde edeceğime inanıyorum."

"SONUCU GÖRÜNCE SEVİNÇTEN AĞLADIK"

Ecem'in teyzesi Tuğba Göktaş da yeğeniyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Sonucu görünce sevinçten ağladık, duygulandık. Gece gündüz çok çalışırdı. Ecem emeğinin karşılığını aldı. Hep böyle bir hedefi vardı. Gerçekleştireceğine inanıyordum. Matematik öğretmeni olmanın küçüklükten beri hayalini kurar. Dersleri hep iyidir. Başarısını sürdürecek inşallah." dedi.

Anneanne Beyar Göktaş da torununun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.



Birinci olan öğrencilerden Ahmet Emin Yetkin, mutluluğunu dile getirirken son anda elde ettiği birincilik hikayesini şöyle anlattı:

"Sınavın başında biraz zorlandım ama sonradan yaptım. Matematikte son anda değiştirdiğim bir soru oldu. Öğretmenler "Kalemi bırakın" demeden hemen önce yanlışımı fark edip o soruyu düzelttim ve böylece birincilerden biri oldum. Sınav hazırlığı aslında bir yıl değil birkaç yıl gerektiren bir süreç. Okulum beni 5'inci sınıftan beri hazırlıyor. Çok fazla soru çözmektense verimli ve kaliteli soru çözmeyi tercih ettim."



DÜZENLİ ÇALIŞMA

Birincilerden Nil Esen ise "Sınav sonucum için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Sınav sürecinde düzenli bir şekilde çalıştım. Psikolojik olarak da motivasyonum yerinde olması gerekiyordu. Voleybol 8 yıldır yaptığım bir spor. O yüzden beni motive ediyor. 6'ncı, 7'nci sınıftan beri çalışıyordum aslında. Bu sene çalışmalarımı biraz daha artırdım. Kendimi sıkmadan ama verimli bir şekilde çalıştım. En önemlisi düzenli çalıştım, her gün eve gittiğimde bir planım vardı. Başarımın sırrı bence bu" dedi.



UYKU DÜZENİ

Uyku düzeninin sınav başarısına etkisini vurgulayan bir diğer birinci Özgür Emre Çelik ise "Sınava hazırlanırken özel ders almadım ya da dershaneye gitmedim. Okul bana yetti. Deneme sınavlarında bazen uykusuzluktan dolayı hatalar yaptım. Uyku düzenini sağladıktan sonra bu dikkat hataları da düzeldi. Birinci olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.