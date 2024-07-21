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LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru ekranı 2024! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanları açıklandı mı?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci lise yolculuğunda yeni bir adım atacak. Tercih sürecinin son perdesi olan 2. ek tercihler, lise hayallerini süsleyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor. Peki, LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek ve nasıl bir yol haritası izlenecek? İşte merakla beklenen detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:16 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:16
LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuru ekranı 2024! MEB LGS 2. tercihler için lise boş kontenjanları açıklandı mı?

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Tercih listesine yerleşemeyen ya da tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, gözlerini LGS 2. ek tercihlere dikti. Peki, LGS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek ve boş kontenjanlar nasıl belirlenecek?

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.

2. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!

3. Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir

4. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

5. Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

LGS 2. TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 22 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları açıklanacak. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı.

İşte ek tercih tarihleri;

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması ve 22 Temmuz'da sonuçların ilanı.

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz-02 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması ön görülüyor.

BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü ilan edilecek. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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