LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? e-Okul MEB sonuç ve tercih ekranı!

Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS'nin tamamlanmasının ardından gözler LGS sonuçlarına çevrildi. "meb.gov.tr LGS sonuçları açıklandı mı" sorusu gündem oldu. Sınavda kaç puan aldığını merak eden vatandaşlar, 2023 LGS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...
2023 LGS TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.
Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.