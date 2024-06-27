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LGS TERCİH ROBOTU 2024 || Puana göre lise nasıl bulunur? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı!

Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih döneminin ne zaman başlayacağını ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. En çok sorulan sorular arasında "Lise tercihleri ne zaman başlayacak?" ve "Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler nereden yapılır?" yer alıyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 14:39 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:39
LGS TERCİH ROBOTU 2024 || Puana göre lise nasıl bulunur? LGS puanı olmadan tercih yapılır mı? e-okul.meb.gov.tr tercih yapma ekranı!

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Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan LGS taban puanları tablosuna göre tercih işlemlerini yapacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden ve nasıl yapılacak? Merak edenler için tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU!

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an haberimizde yer alacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlayacağını duyurdu.

Bu durumda, 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Tercih tarihleri, kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

LGS sürecinde öğrencilere çeşitli tercih hakları tanınmaktadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından yapılacak tercihlerde, öğrenciler ikametlerine yakın olan ilk 3 okul arasından en fazla 5 okulu tercih edebilecekler. Ayrıca, Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi gibi aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Öğrenciler, yerel yerleştirmedeki tercihlerini tamamladıktan sonra, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapma hakkına sahip olacak.

RENK KODLARI İLE TERCİH KOLAYLIĞI

MEB, tercih ekranında öğrencilere rehberlik etmek için renk kodları sistemini kullanacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında "yeşil" renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanındaki okulları; "kırmızı" renk ise öğrencinin il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek. Bu renk kodları, öğrencilere tercihlerini yaparken kolaylık sağlayacak ve daha bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olacak.

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