PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS TERCİH KILAVUZU 2024: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, şimdi tercih dönemine odaklanıyor. Bugün, 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı, hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar için önemli bir adımdı. Ancak şimdi gözler, 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 07:34 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:34
LGS TERCİH KILAVUZU 2024: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

LGS'nin tamamlanması, adayların lise tercihleri için heyecanla beklediği bir dönemi başlatıyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde liseye başlayacak olan adaylar, tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak bu sürecin başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla netleşecek.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlanacağını duyurdu.

Yani, yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 28 Haziran'da yayımlanacak.

LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
SON DAKİKA