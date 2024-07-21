LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA || 2024 LGS yerleştirme sonuç e-Devlet - meb.gov.tr : LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında nefes kesen bir maratona dönüşen LGS tercih süreci geride kaldı. Tercihlerini belirleyip umutla bekleyen milyonlarca öğrenci ve ailesi için şimdi heyecan dorukta! Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı resmi açıklamada. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...