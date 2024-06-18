LGS sonuçları erken açıklanır mı 2024? MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme işlemleri ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), öğrencilerin ortaöğretimden lise hayatına geçişlerini belirleyen önemli bir sınav sistemidir. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yaparak istedikleri okullara yerleşmeyi hedeflerler. Bu kritik süreçte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı duyurulara çevrildi.