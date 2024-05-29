SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? LGS'ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? Yasak olan eşyalar hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin önemli detayları açıkladı. Sınav giriş belgeleri ile girilebilecek sınav binalarına hangi eşyaların getirilebileceği ve hangi eşyaların yasak olduğu netleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 13:10 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 13:10
LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi 2024? LGS’ye akbil, para ve kemerle giriliyor mu? Yasak olan eşyalar hangileri?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, öğrencilerin sınav binasına sokabileceği araç ve gereçler konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. LGS sınav gününde geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

LGS İçin Kalem ve Silgi Dağıtımı

LGS'ye girecek öğrencilere MEB tarafından kalem ve silgi sağlanmayacak. Bu nedenle öğrencilerin sınava gelirken yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi getirmeleri gerekiyor.

Sınav Salonuna Su Şişesi Getirilmesi

Sınav salonuna su getirmek isteyen öğrenciler, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler. Bu şekilde, öğrenciler sınav sırasında susuz kalmadan sınavlarını rahatça tamamlayabilecekler.

Yasaklı Araç ve Gereçler

Sınav salonlarına sokulması yasak olan eşyalar arasında çeşitli elektronik cihazlar ve aksesuarlar bulunuyor. Kullanımı doktor raporu ile belirlenmiş hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı gibi) hariç olmak üzere, sınav salonuna çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera gibi iletişim araçları; depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; kablosuz iletişim sağlayan cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş gibi aksesuarlar; elektronik ve/veya mekanik cihazlar; databank, sözlük, hesap makinesi; kâğıt, kitap, defter, not gibi dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlar; ve delici, kesici aletler sınav binasına alınmayacak.

MEB'in bu düzenlemeleri, sınavın güvenliği ve öğrencilerin konsantrasyonu açısından büyük önem taşıyor.

Öğrencilerin, sınav günü bu kurallara uyarak gerekli hazırlıkları yapmaları, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan CHP’ye iade-i ziyaret için tarih verdi! İYİ Parti ile görüşme sinyali
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın
CHP’de ’hançer’li polemik! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’çık açıkla’ çağrısı: İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırak, itiraf et
Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!
PKK aciz Kandil çaresiz! Elebaşı Mustafa Karasu köşeye sıkıştı: Bizi tasfiye edecekler MİT her yerde | Pozitif iklime zehir, sokak çağrısı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede
İsrail tankları Refah’ta: Filistinli aileler mahsur kaldı! BM uyardı: 600 bin çocuk tehlikede
Hadisle müjdelenen kutlu fethin 567. yıl dönümü! 54 günlük kuşatma tarihi zafer: Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü?
Fatih’in rüyası Hz. Muhammed’in vaadi! İstanbul’un fethinin 571. yılı! Başkan Erdoğan’dan özel mesaj
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evinde ne arandı?
ABD’den soykırıma hem silahlı hem de imzalı destek! Nikki Haley’den İsrail topuna Gazze’yi bitirin notu | Refah kırmızı çizgiyi aşmadı
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?
Kulis bilgisi | Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 formül masada! Oto da listede
SON DAKİKA