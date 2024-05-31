LGS sınavı ara kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS Birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

Yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın detaylarına yönelik merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular yer alıyor. İşte detaylar...
LGS ARASI KAÇ DAKİKA?
LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır. Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.
LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI?
LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.