SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS sınavı ara kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS Birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

Birçoğumuz için önemli bir dönemece işaret eden LGS sınavı, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda veliler ve eğitimciler için de önemli bir süreç. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileleri LGS sınav gününde dikkat etmeleri gereken detayları merakla araştırmaya başladılar. Peki, LGS sınavında ara kaç dakika? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 18:20 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 18:20
LGS sınavı ara kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS Birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrenciler ve veliler araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın detaylarına yönelik merak edilen konular arasında, sınav sürecinde yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların yanı sıra ara süresi ve çıkış izni gibi konular yer alıyor. İşte detaylar...

LGS ARASI KAÇ DAKİKA?

LGS iki oturumdan oluşuyor. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30'da başlayacaktır. Saat 10.45'te sona erecek olan 1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIR MI?

LGS oturumları arasında 45 dakikalık mola yer alıyor. Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, sınav günü öğrencilere yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni verilecek. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır:

🔴Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapmak yasaktır. Bu süre zarfında öğrenciler, sınav odasını terk etmemeli ve sınav süresince sessizliği korumalıdır.

🔴Öğrenciler, sınav arasında tuvalet, su ve hafif atıştırmalık gibi ihtiyaçlarını okul bahçesinde giderebilirler. Ancak, sınav binasına yemek veya içecek alınması kesinlikle yasaktır.

🔴Ara verilen sürede sınav binasını terk eden öğrenciler, tekrar içeriye alınmayacaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin sınav süresince sınav binasında kalmaları ve sınav kurallarına uymaları önemlidir.

LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?
LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?
LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...
LGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR || MEB 2023-2022 LGS 8. sınıf sözel sayısal örnek sınav soruları: Matematik, Fen, Türkçe, İnkılap...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: ABD Başkanı Biden’dan ’Orta’ oyunu! Manidar duyuru... Gözler Beyaz Saray’da
FETÖ’nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir için hesap vakti! Kumpas içinde kumpas ’İpek’le yakın temas
Türk Telekom
Türkiye ilk çeyrekte büyüdü: OECD’de birinci, G20’de ikinci! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de hareketli saatler! Otele el bombalı saldırı girişimi... Silahlar konuştu böyle yere yığıldı
Seçil Erzan davasında Denizbank yönetim kurulu üyesinden 2 saatlik ifade! Kapanmayan açıklar ve karışan rakamlar...
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim
1 milyarlık dolarlık vurgundan Aşkım Kapışmak çıktı: Görevi yapıya insan kazandırmak
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı: İşte sözleşme detayları
Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
SON DAKİKA