LGS sınavı ara kaç dakika? LGS arasında dışarı çıkılıyor mu? 2024 LGS Birinci ve ikinci oturum arası kaç dk?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurusuna göre, sınav günü öğrencilere yalnızca okul bahçesine çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama izni verilecek. Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır:

🔴Sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapmak yasaktır. Bu süre zarfında öğrenciler, sınav odasını terk etmemeli ve sınav süresince sessizliği korumalıdır.

🔴Öğrenciler, sınav arasında tuvalet, su ve hafif atıştırmalık gibi ihtiyaçlarını okul bahçesinde giderebilirler. Ancak, sınav binasına yemek veya içecek alınması kesinlikle yasaktır.

🔴Ara verilen sürede sınav binasını terk eden öğrenciler, tekrar içeriye alınmayacaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin sınav süresince sınav binasında kalmaları ve sınav kurallarına uymaları önemlidir.