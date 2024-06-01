LGS rehberi; Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar... Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar dikkat!

Bu pazar günü, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetimindeki bu önemli sınav, öğrencilerin liselere geçiş sürecinde kritik bir rol oynuyor.
Bireysel Başvurular ve Sınav Yerleri
Bu yıl bir ilk olarak sınav başvuruları, MEB tarafından değil, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapıldı. Öğrenciler, kendi okullarında değil, MEB tarafından belirlenen merkezi okullarda ter dökecek.
Sınav Detayları ve Tercihler
Sınav, Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat. Yalnızca yüzde 10'luk bir kesim, LGS sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen liselerine yerleşme şansı yakalayacak. Geriye kalan yüzde 90 ise, adreslerine en yakın okullara yerleştirme sistemiyle kaydedilecek. Öğrenciler, 2 ila 5 tercih arasında seçim yapabilecekler.