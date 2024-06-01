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LGS rehberi; Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar... Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar dikkat!

Türkiye çapında binlerce öğrenci, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu sınav, öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını şekillendirecek kritik bir dönemeç teşkil ediyor. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte artan heyecan ve stres, öğrencilerin ve ailelerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları göz ardı etmelerine neden olabilir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS), öğrencilerin lise eğitimlerini sürdürecekleri kurumları belirleyecek oldukça önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin bu önemli sınava girerken göz önünde bulundurması gereken bazı temel unsurlar bulunmaktadır.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 10:29 Güncelleme 01 Haziran 2024, 10:29
LGS rehberi; Sınav süresi, puan hesaplama, sonuçlar ve kontenjanlar... Sınava girecek 5. 6. 7. ve 8. sınıflar dikkat!

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Bu pazar günü, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetimindeki bu önemli sınav, öğrencilerin liselere geçiş sürecinde kritik bir rol oynuyor.

Bireysel Başvurular ve Sınav Yerleri

Bu yıl bir ilk olarak sınav başvuruları, MEB tarafından değil, öğrenciler tarafından bireysel olarak yapıldı. Öğrenciler, kendi okullarında değil, MEB tarafından belirlenen merkezi okullarda ter dökecek.

Sınav Detayları ve Tercihler

Sınav, Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat. Yalnızca yüzde 10'luk bir kesim, LGS sonuçlarına göre Türkiye'nin önde gelen liselerine yerleşme şansı yakalayacak. Geriye kalan yüzde 90 ise, adreslerine en yakın okullara yerleştirme sistemiyle kaydedilecek. Öğrenciler, 2 ila 5 tercih arasında seçim yapabilecekler.

Sınav Formatı ve İçeriği

LGS, iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilere toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilerek, 155 dakika süre tanınacak. Öğrenciler, Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri gibi derslerden sorumlu olacaklar. Özellikle, her üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek şekilde puanlama yapılacağı için öğrencilere, cevaplarından emin olmadıkları soruları boş bırakmaları tavsiye ediliyor.

Öğrencilere Öneriler

Sınav günü, öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgesi, en az iki siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgi bulundurması gerekiyor. Ayrıca, öğrenciler sınav sırasında şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler.

Sonuçlar ve Liselerin Kontenjanları

LGS sonuçları 28 Haziran'da ilan edilecek. Aynı gün, hangi liselerin LGS'ye öğrenci alacağı ve kontenjan bilgileri de açıklanacak. Öğrenci ve veliler için heyecan dolu bu süreçte, tüm detaylar ve güncellemeler için gözler MEB'in açıklamalarında olacak.

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