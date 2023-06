SINAVA GİRMEYENLER YEREL YERLEŞTİRME İLE LİSELERE GİRECEK

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.