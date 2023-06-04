'BAŞARISINI KONUŞUN'

Uzmanlar artık sınav sürecinin geride kaldığını belirterek öğrencilerin ruhsal sağlığı açısından LGS sonrası sınav hakkında konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Velilere çağrıda bulunan uzmanlar, "Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler" dedi. "Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır" diyen uzmanlar "Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hâle gelir. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir" mesajını verdi.

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