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LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası! T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

LGS sonuçları T.C. Kimlik No ile nasıl öğrenilir? İşte MEB 28 Haziran sonuç sayfası detayları ve tercih süreçleri. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını bekleyen 8. sınıf öğrencileri için büyük gün nihayet geldi. Bu önemli gün, öğrencilerin ve velilerin uzun bir süredir merakla beklediği anı temsil ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, öğrencilerin lise eğitimine geçişlerinde belirleyici bir rol oynar. Bu yazıda, LGS sonuçlarının nasıl öğrenileceğini ve tercih süreçleri hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Peki T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 09:45 Güncelleme 28 Haziran 2024, 09:53
LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası! T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi gibi farklı lise türlerine yerleşmek için yarışan gençler, geleceklerine yön verecek olan LGS puanlarını öğrenmek için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak belirtilmişti. Peki T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçişlerinde merkezi olarak düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilere akademik başarılarını ölçme ve uygun bir liseye yerleşme fırsatı sunar. Sınav, genellikle Haziran ayında yapılır ve sonuçlar bir süre sonra açıklanır. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih yaparak istedikleri liselere yerleşme şansına sahip olurlar.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'deki ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin, liselere yerleştirilmesi amacıyla katıldığı merkezi bir sınavdır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen bu sınav, onların kaliteli bir lise eğitimine adım atmalarını sağlar. LGS, öğrencilerin akademik kariyerlerinin önemli bir dönüm noktasıdır.

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi.

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LGS SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve açıklanacak olan LGS sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü adaylar ile buluşacak. Adaylar puanlarını açılan sonuç sistemi üzerinden kontrol edecek.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

MEB SINAV SONUÇ SORGULAMA

LGS sonuçlarının MEB sonuç sistemi ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte lise tercihi için LGS kılavuzuna odaklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024

2024 lise tercihleri 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kapsamında gerçekleştirilecek. Puanlar, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bİlimler Lisesi özelinde belirleniyor.

Puanlar e-okul üzerinden öğrenilebiliyor.

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