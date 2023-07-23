2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Sınava katılan adaylar bu noktada MEB'den gelecek son dakika açıklamalara odaklanmış durumda. Peki LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? 24 Temmuz 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hangi okula yerleştim MEB?
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ancak net bir saat belirtilmedi. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
LGS HANGİ OKUL ÇIKTI SORGULAMA EKRANI
KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?
Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.
Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.
Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.