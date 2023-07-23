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    • Eğitim
    • 23.07.2023 23:48
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    • 23.07.2023 23:50
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    LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? 24 Temmuz 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hangi okula yerleştim MEB?

    LGS 2023 tercih sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran'da açıklandı. 3-19 Temmuz'da tercihlerini yapan adaylar şimdi yerleştirme sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? 24 Temmuz 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hangi okula yerleştim MEB?'' sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika...

    LGS HANGİ OKUL ÇIKTI?

    2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Sınava katılan adaylar bu noktada MEB'den gelecek son dakika açıklamalara odaklanmış durumda. Peki LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? 24 Temmuz 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hangi okula yerleştim MEB?

    LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ancak net bir saat belirtilmedi. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    LGS HANGİ OKUL ÇIKTI SORGULAMA EKRANI

    KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

    Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

    Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

    Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

        YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

        Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

        Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.
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        Haberler Eğitim LGS HANGİ OKUL ÇIKTI? 24 Temmuz 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Hangi okula yerleştim MEB?
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