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LGS görevli ücretleri ödeme tarihi! 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? 1057, 1922, 769 TL...

2 Haziran 2024 günü gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğretmenlerin dikkatini görevli ücretleri meşgul etmeye başladı. LGS sınavında görev alan öğretmenler ücretlerin ne zaman ödeneceği konusunda merak içindeler.Peki, 2024 LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 19:10 Güncelleme 02 Haziran 2024, 19:10
LGS görevli ücretleri ödeme tarihi! 2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? 1057, 1922, 769 TL...

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2 Haziran 2024'te gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, görev alan öğretmenlerin dikkati görevli ücretleri konusunda yoğunlaştı. Peki, LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2024 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

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