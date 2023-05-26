LGS GİRİŞ: meb.gov.tr giriş belgesi sorgulama ekranı! LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023?

LGS giriş belgesi sorgulama ekranı bu adreste! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2023 yılında 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın katılacağı sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı sorgulanıyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023? '' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte son dakika MEB duyuruları ile LGS giriş belgesi sorgulama ekranı: meb.gov.tr
LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2023 LGS sınavı için beklenen gün geldi. LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgileri bugün yani 26 Mayıs 2023 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.
LGS NE ZAMAN, SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.
Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.