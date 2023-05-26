LGS GİRİŞ: meb.gov.tr giriş belgesi sorgulama ekranı! LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023?

LGS giriş belgesi sorgulama ekranı bu adreste! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2023 yılında 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın katılacağı sınav için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı sorgulanıyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınavına hangi okulda gireceğim 2023? '' sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte son dakika MEB duyuruları ile LGS giriş belgesi sorgulama ekranı: meb.gov.tr