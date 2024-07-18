LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? Lise ek yerleştirme kontenjanları 2024!

Milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunda ikinci perde için geri sayım başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler, heyecanla LGS 2. tercih tarihlerini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklamayı yaptı ve ikinci yerleştirme takvimini duyurdu.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.
LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler alınacak.
LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması