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    • Eğitim
    • 04.06.2023 06:50
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    • 04.06.2023 09:40
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    LGS merkezi sınavı başladı! İki oturum 90 soru

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor. Sınavın birinci oturumunda 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek; ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak, öğrencilerin 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri olacak. Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla, sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    LGS merkezi sınavı başladı

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

    İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

    Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.

    Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

    İLK OTURUMDA SÖZEL DERSLERDEN SORULAR YANITLANACAK
    Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

        Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

        LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

        İKİNCİ DÖNEM KONULARI OLMAYACAK
        Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla, sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.


        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LGS MESAJI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

        Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

        MOLADA RAHAT OLUN
        Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. İlk oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 12.50'de sona erecek. İki oturum arasında öğrenciler 45 dakika mola verilecek. Öğrenciler bu sürede okul bahçesine çıkabilecek. Molada da mümkün olduğunca sınav hakkında konuşmamaya çalışın. İhtiyaçlarınızı giderin, zihninizi dinlendirin.

            'BAŞARISINI KONUŞUN'
            Uzmanlar artık sınav sürecinin geride kaldığını belirterek öğrencilerin ruhsal sağlığı açısından LGS sonrası sınav hakkında konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Velilere çağrıda bulunan uzmanlar, "Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler" dedi. "Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır" diyen uzmanlar "Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hâle gelir. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir" mesajını verdi.

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            Haberler Eğitim LGS merkezi sınavı başladı! İki oturum 90 soru
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