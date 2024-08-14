LGS 3. Nakil başvuruları bitti mi? Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 MEB.gov.tr ekranı...

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 3. nakil süreci, öğrenci ve veliler için kritik bir aşamaya geldi. İlk iki nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için büyük önem taşıyan 3. nakil başvuruları, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2024 LGS 3. nakil başvuruları sona erdi mi? Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?