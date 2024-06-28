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LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya... MEB LGS TERCİH KILAVUZU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi için geri sayım sona eriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında liseye adım atacak öğrenciler, heyecanla Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. Bu kılavuz, öğrencilerin hangi liseleri tercih edebileceklerini ve tercih işlemlerini nasıl yapacaklarını detaylı bir şekilde anlatacak. İşte LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme 28 Haziran 2024, 08:29
LGS 2024 Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları! Adana, Bursa, Antalya... MEB LGS TERCİH KILAVUZU

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LGS tercih dönemi, öğrenciler için oldukça kritik bir süreç. Doğru tercihler yapabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tercih kılavuzunu dikkatlice incelemek ve buna göre hareket etmek gerekecek.

ADANA LİSE TABAN PUANLARI

ANTAYA LİSE TABAN PUANLARI

BURSA LİSE TABAN PUANLARI

2024 LGS TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Formül şu şekildedir:

Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

LGS TERCİH SIRASI önemi ve tarihi! LGSde tercih sırası önemli mi? 2024 MEB lise kılavuzu dikkat edilmesi gerekenler...LGS TERCİH SIRASI önemi ve tarihi! LGSde tercih sırası önemli mi? 2024 MEB lise kılavuzu dikkat edilmesi gerekenler...
LGS TERCİH SIRASI önemi ve tarihi! LGS'de tercih sırası önemli mi? 2024 MEB lise kılavuzu dikkat edilmesi gerekenler...

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