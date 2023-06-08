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    • Eğitim
    • 08.06.2023 15:58
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    • 08.06.2023 15:58
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    LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS SINAV SONUÇ TARİHİ! 2023 Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı...

    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için MEB tarih bilgisini açıkladı. Sınavın sona ermesinin ardından ise gözler MEB tarafından açıklanan sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 2023 sonuç tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi.

    2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

    2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

    Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor

        LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Merkezi sınava katılan ortaokul 8. sınıf öğrencilerin puanları aşağıda bulunan işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanır.

        Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Öğrencinin ham puanı ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
        cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Testin ortalaması , ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        Hesaplanan standart puanlar MEB tarafından belirlenen derslerin katsayıları ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Sonrasında toplam ağırlıklı standart puan (TASP) bulunur. testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        LGS'DE 3 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgiye göre 3 yanlış cevaplanan soru 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakacak. MEB'in yayınladığı kılavuzda " Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
        cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. "         ibaresi yer almaktadır.

        YANLIŞ ÇIKAN SORULAR DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAK

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
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        Haberler Eğitim LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS SINAV SONUÇ TARİHİ! 2023 Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı...
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