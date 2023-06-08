LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS SINAV SONUÇ TARİHİ! 2023 Liselere Geçiş Sistemi sonuç sorgulama ekranı...

LGS 2023 sonuç tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi.
2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.
2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor