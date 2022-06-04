LGS 2022 lise taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!

Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS 2022 yılında 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek LGS sınavına az bir süre kalırken adaylar lise taban puanlarını sorgulamaya başladı. LGS puanlarını öğrenenler tercih döneminde MEB'in yayımlayacağı kılavuzla birlikte lise seçecek. Bu kapsamda LGS 2022 lise taban puanları internet arama motorlarında araştırılan konular arasına girdi. İşte Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!
LİSE TABAN PUANLARI
2022 LGS taban puanları açıklandığında haberimizde yer verilecektir. LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların ardından MEB'in taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı taban puanları şöyle;
2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI! 2021 İSTANBUL LGS ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ KONTENJANLARI
Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)
Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11