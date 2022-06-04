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    • Eğitim
    • 04.06.2022 00:47
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    • 04.06.2022 00:48
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    LGS 2022 lise taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!

    LGS sınavını bekleyen adaylar lise taban puanlarını da araştırmaya başladı. Sınavın bitiminden sonra sonuçlar için bekleyişe geçecek olan adaylar lise taban puanlarını merak ediyor. MEB tercih dönemine girildiğinde taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detayları açıklayacak. Tercih kılavuzunda tüm bilgiler yer alacak. İşte LGS 2022 lise taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!

    LGS 2022 lise taban puanları!

    Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS 2022 yılında 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek LGS sınavına az bir süre kalırken adaylar lise taban puanlarını sorgulamaya başladı. LGS puanlarını öğrenenler tercih döneminde MEB'in yayımlayacağı kılavuzla birlikte lise seçecek. Bu kapsamda LGS 2022 lise taban puanları internet arama motorlarında araştırılan konular arasına girdi. İşte Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!

    LİSE TABAN PUANLARI

    2022 LGS taban puanları açıklandığında haberimizde yer verilecektir. LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların ardından MEB'in taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı taban puanları şöyle;

    2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI! 2021 İSTANBUL LGS ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ KONTENJANLARI

    Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

    GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

    Kontenjan: 100

    Taban Puan: 500

    En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

    En düşük yüzdelik dilim: 0,01

    İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

    Kontenjan: 180

    Taban Puan: 497,41

    En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

    En düşük yüzdelik dilim: 0,01

    KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

    Kontenjan: 120

    Taban Puan: 494,82

    En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

    En düşük yüzdelik dilim: 0,11

        KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

        Kontenjan: 60

        Taban Puan: 494,57

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

        En düşük yüzdelik dilim: 0,01

        ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

        Kontenjan: 150

        Taban Puan: 493,4

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

        En düşük yüzdelik dilim: 0,01

        ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

        Kontenjan: 150

        Taban Puan: 492,39

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

        En düşük yüzdelik dilim: 0,01

        CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

        Kontenjan: 180

        Taban Puan: 489,67

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

        En düşük yüzdelik dilim: 0,06

        HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

        Kontenjan: 120

        Taban Puan: 487,97

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

        En düşük yüzdelik dilim: 0,11

        KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

        Kontenjan: 240

        Taban Puan: 484,38

        En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

        En düşük yüzdelik dilim: 0,11
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Eğitim LGS 2022 lise taban puanları! Fen, Anadolu, İmam Hatip lisesi 2021 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam liste!
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