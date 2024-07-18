LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Lise ek yerleştirme kontenjanları 2024!

Milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunda ikinci perde için geri sayım başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler, heyecanla LGS 2. tercih tarihlerini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklamayı yaptı ve ikinci yerleştirme takvimini duyurdu.