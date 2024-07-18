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LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Lise ek yerleştirme kontenjanları 2024!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda ilk yerleştirme heyecanı sona erdi. 17 Haziran'da tamamlanan LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. 1 milyonu aşkın öğrenci ve ailesi şimdi de gözünü ikinci yerleştirme takvimine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS'de ilk yerleştirmeler tamamlandı. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme ile liselere yerleşemeyen veya tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci yerleştirme süreci başlayacak. Peki, LGS 2. tercih tarihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:04 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:04
LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024? Lise ek yerleştirme kontenjanları 2024!

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Milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonunda ikinci perde için geri sayım başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya tercihini değiştirmek isteyen öğrenciler, heyecanla LGS 2. tercih tarihlerini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen açıklamayı yaptı ve ikinci yerleştirme takvimini duyurdu.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler alınacak.

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması



28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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