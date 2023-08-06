LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları! LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA LGS ikinci nakil (3. yerleştirme) sonuçları saat kaçta açıklanır?

LGS 2. tercihler, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Şimdi ise gözler LGS 2 . nakil tercihleri ve yerleştirme sonuçlarına çevrildi. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Peki, lise LGS 2. nakil terci sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte deraylar...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı.

İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 8 - 16 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.