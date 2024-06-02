LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 1. ve 2. oturum hangi dersler var? LGS kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

LGS'nin ilk oturumu olan sözel alan sınavı, sabah 09.30'da başlayacak. Toplamda 50 sorudan oluşan bu oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayacak ve 75 dakika sürecek.

LGS 'nin ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 2. oturum, toplam 80 dakika sürecek ve saat 12.50'de sona erecek.

📌 İKİNCİ OTURUM

İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak olan sayısal alan sınavıdır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturum 80 dakika sürecektir. Öğrencilerin sayısal yeteneklerini ölçecek olan bu oturum, günün ikinci yarısında gerçekleşecek.

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve toplamda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Öğrencilerin sınav başvuruları ve sonuç işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak. Öğrencilerin sınavla ilgili en güncel bilgilere ve Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024'e Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.meb.gov.tr üzerinden erişmeleri mümkün olacak.