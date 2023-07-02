LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak? Lise 1. ve 2. Nakil TARİHLERİ 2023!

LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 1. nakil tercih başvuruları hangi tarihte alınacak şeklindeki sorular MEB'in duyurusu sonrası gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. 4 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının sonuçlar 26 Haziran'da açıklandı. Tercihlerin de 3 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. İşte merak edilen diğer detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 24 Temmuz'da yerleştirme sonuçları açıklanacak. Aynı gün ayrıca boş kontenjanlar da ilan edilecek.
1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak.
NAKİLLER 2 DÖNEM SÜRECEK
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.