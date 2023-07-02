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    • Eğitim
    • 02.07.2023 22:51
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    • 02.07.2023 22:56
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    LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak? Lise 1. ve 2. Nakil TARİHLERİ 2023!

    LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Tercih döneminde 'LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak?' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte nakil ve tercih sonuç tarihleri...

    LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak?

    LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 1. nakil tercih başvuruları hangi tarihte alınacak şeklindeki sorular MEB'in duyurusu sonrası gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. 4 Haziran'da merkezi olarak uygulanan LGS sınavının sonuçlar 26 Haziran'da açıklandı. Tercihlerin de 3 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. İşte merak edilen diğer detaylar...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 24 Temmuz'da yerleştirme sonuçları açıklanacak. Aynı gün ayrıca boş kontenjanlar da ilan edilecek.

    1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak.

    NAKİLLER 2 DÖNEM SÜRECEK

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        MEB 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ

        26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
        Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

        03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

        24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

        24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        31 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

        31 Temmuz-04 Ağustos 2023: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        07 Ağustos 2023: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        18 Ağustos 2023: İl/ İlçe Öğrenci YerleĢtirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        22-25 Ağustos 2023 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        31 Ağustos 2023 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        11 Eylül 2023: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
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        Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
        Haberler Eğitim LGS 1. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman alınacak? Lise 1. ve 2. Nakil TARİHLERİ 2023!
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