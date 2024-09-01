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KYK YURT ÜCRETİ 2024-2025 || GSB yurt ücretleri ne kadar? Bu sene KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri kaç TL olacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırlıklar hızla devam ederken, üniversite öğrencileri için barınma ihtiyacı önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuruları sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. İkamet ettikleri yerden farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek öğrenciler, devlet yurtlarındaki oda ücretleri hakkında detaylı bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar? Bu sene KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 14:34 Güncelleme 01 Eylül 2024, 14:34
KYK YURT ÜCRETİ 2024-2025 || GSB yurt ücretleri ne kadar? Bu sene KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri kaç TL olacak?

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Üniversite eğitimine bu yıl başlayacak binlerce öğrenci, KYK yurt başvuru sonuçları için e-Devlet ekranına kilitlenmiş durumda. Bilindiği üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sıralanıyor ve bu oda tipleri, sunulan hizmetlerin niteliğine göre farklı ücretlendirmelere tabi tutuluyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip odalar nedir, aralarındaki farklar nelerdir? İşte ayrıntılar...

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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