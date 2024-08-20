PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KYK YURT BAŞVURULARI 📌 GSB KYK 3, 4, 6 ve 8 kişilik oda ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL? 2024-2025 KYK beslenme yardımı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başladığını duyurdu. Üniversiteye yeni adım atan ya da barınma ihtiyacı olan öğrenciler, bu süreçte KYK yurtlarına başvuru yaparak barınma imkanından faydalanabilecekler. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır ve 2024-2025 yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar ve başvuru ekranı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 18:18 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 18:18
KYK YURT BAŞVURULARI 📌 GSB KYK 3, 4, 6 ve 8 kişilik oda ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL? 2024-2025 KYK beslenme yardımı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu ile başvuru sürecine girdi. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Peki, bu yılın yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte, GSB KYK yurt başvuru ekranı ve merak edilen detaylar.

2024 2025 KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR?

2024 202 5KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımları:

🍽 Türkiye'deki Öğrenciler İçin:

  • Sabah Kahvaltısı: 40,00 TL 🥐
  • Akşam Yemeği: 80,00 TL 🍲
  • Günlük Toplam: 120,00 TL 💰
  • Aylık Toplam: 3.600,00 TL 🗓

🏅 Bakanlık Yurtlarında Ücretsiz Barınan Öğrenciler İçin:

  • Günlük Beslenme Yardımı: 140,00 TL 🍽

🌍 KKTC'de Barınan Öğrenciler İçin:

  • Sabah Kahvaltısı: 45 TL 🥞
  • Akşam Yemeği: 85 TL 🍛
  • Günlük Toplam: 130 TL 💵

KYK YURT ÜCRETLERİ

2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri şu şekilde;

2023-2024 dönemindeki KYK yurt ücretleri:

🏠 Tip 1: Aylık 345 TL
🏠 Tip 2: Aylık 405 TL
🏠 Tip 3: Aylık 480 TL
🏠 Tip 5: Aylık 510 TL
🏠 Tip 6: Aylık 570 TL

KYK YEMEK SAATLERİ

Yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli olmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı
2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme
Fenerbahçe’nin kayıp yıldızından haber var: Sözleşmesi feshedildi!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
SON DAKİKA