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    • Eğitim
    • 06.09.2022 09:48
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    • 06.09.2022 09:48
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    KYK yurt başvuruları BUGÜN açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı 2022! 6 Eylül KYK yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Yüzbinlerce öğrenci devlet yurtlarında barınmak için geçtiğimiz günlerde başvuruda bulunmuştu. Gözler şimdi başvuru sonuçlarında! Son dakika KYK yurt başvuru sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki KYK yurt başvuruları BUGÜN açıklandı mı? 6 Eylül KYK yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı 2022!

    KYK YURT BAŞVURULARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

    KYK yurt başvuruları BUGÜN açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı 2022! 6 Eylül KYK yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri 28 Ağustos tarihine kadar KYK yurt başvuru işlemlerini yaptı. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklayacağı KYK yurt sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

    KYK YURT BAŞVURULARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

    6 Eylül 2022 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sabah saatlerinden itibaren GSB'den açıklama gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    Bakan Kasapoğlu şu açıklamaları gerçekleştirdi;

    ''Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz. Gençlerimizin her bir talebine ilgisiz kalamayacağımızı umuyorum. Her yönüyle bu yurt gibi yüzlerce yurdumuz var. Bu yurtların her biri bizim gençlerimizin emrine amade. İlk defa başlayacak bu 502 bin genöten 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu.2022-2023 eğitim öğretim dönemimiz için Bakanlığımız yurtlarımıza 415 bin 305 başvuru yapmış oldu. Bu başvurulardan 245 bin 116'sı kız öğrenciler. 169 bin 899'u ise erkek öğrenciler. Yurtlarımızı n hem gençlerimizin hem aileleri açısından büyük bir güven taşıdığını görmekten onur duyduğumuzu ifade ediyorum.''

        YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        KYK yurtları için başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. KYK yurt sonuçlarının belli olmasıyla sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran vatandaşlarımız, başvuru sonuçları sorgulaması yapabilecekler.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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        Haberler Eğitim KYK yurt başvuruları BUGÜN açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı 2022! 6 Eylül KYK yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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