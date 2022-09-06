KYK yurt başvuruları BUGÜN açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı 2022! 6 Eylül KYK yurt sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri 28 Ağustos tarihine kadar KYK yurt başvuru işlemlerini yaptı. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklayacağı KYK yurt sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor. İşte detaylar...
KYK YURT BAŞVURULARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?
6 Eylül 2022 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sabah saatlerinden itibaren GSB'den açıklama gelip gelmediği araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Bakan Kasapoğlu şu açıklamaları gerçekleştirdi;
''Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz. Gençlerimizin her bir talebine ilgisiz kalamayacağımızı umuyorum. Her yönüyle bu yurt gibi yüzlerce yurdumuz var. Bu yurtların her biri bizim gençlerimizin emrine amade. İlk defa başlayacak bu 502 bin genöten 316 bin 460'ı yurtlarımız için başvuruda bulundu.2022-2023 eğitim öğretim dönemimiz için Bakanlığımız yurtlarımıza 415 bin 305 başvuru yapmış oldu. Bu başvurulardan 245 bin 116'sı kız öğrenciler. 169 bin 899'u ise erkek öğrenciler. Yurtlarımızı n hem gençlerimizin hem aileleri açısından büyük bir güven taşıdığını görmekten onur duyduğumuzu ifade ediyorum.''