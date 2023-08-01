KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? GSB e-Devlet yurt başvuru ekranı!

''KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? '' soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin tamamlanmasıyla üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri güncel yurt fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte son durum.

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAKK 2023? 2023 yılı KYK yurt başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yurt başvuru tarih açıklanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacaktır. Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı.