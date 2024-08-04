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KYK YURT BAŞVURU tarihi ne zaman? 2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi! Güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 21:11 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 21:13
KYK YURT BAŞVURU tarihi ne zaman? 2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi! Güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları...

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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları gündemde. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, KYK yurt başvuru tarihini merakla bekliyor. KYK yurt başvuruları, üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. YKS tercihlerinin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.Başvurular geçtiğimiz yıl 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında olmuştu. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 2024 3,4,6,8 KİŞİLİK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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