KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak? Son dakika GSB...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler heyecanla ilk ödemelerin yatmasını bekliyor. Ödemeler her ayın belirli tarihlerinde öğrencilerin hesaplarına T.C kimlik numasındaki son haneye göre yatırılacak. Konuya ilişkin de son dakika açıklama olup olmadığı araştırılıyor. İntenet arama motorlarında son günlerde en çok KYK kredi burs parası yattı mı? Aralık ayı KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri ayın kaçında yapılacak? soruları sorgulanıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) son dakika açıklamalar...
KYK KREDİ BURS PARASI YATTI MI?
KYK burs ve kredi ödemeleri her öğrenciye aynı tarihte yatmamaktadır. T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılır. Aralık ayı ödemeleri ise henüz yatmadı. Ancak bu hafta öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre öğrencilere Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ödemeleri ay sonuna kadar verilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılında burs ve kredi ödeme miktarı arttr. Buna göre lisans öğrencilerine aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL ödeme yapılacak.