KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!

KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? İşte TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimine dair bilgiler...