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    • Eğitim
    • 07.02.2022 16:57
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    • 07.02.2022 16:57
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    KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. 2022 Şubat ayının burs ve kredi ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? İşte TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!

    KYK kredi ve burs ne zaman yatacak?

    KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? İşte TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimine dair bilgiler...

    KYK KREDİ VE BURS NE ZAMAN YATACAK?

    TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

    2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

    Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

    Lisans: 850 TL

    Yüksek Lisans: 1.700 TL

    Doktora: 2.5550 TL

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!
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