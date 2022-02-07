KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!

KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? İşte TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimine dair bilgiler...
KYK KREDİ VE BURS NE ZAMAN YATACAK?
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.5550 TL