KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru takvimini dikkatle izliyor. Özellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler için KYK burs ve kredi başvuruları merak ediliyor.

Burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz net bir tarih açıklamış değil. Geçmiş yıllardaki trendlere bakıldığında, başvuruların genellikle Kasım ayı içerisinde başladığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Resmi duyuruların yakında gelmesiyle birlikte öğrenciler, başvuru sürecine dair daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl yeniden güncelleniyor ve öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri. 2023-2024 eğitim yılı için lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL ve doktora öğrencilerine 3750 TL tutarında burs veriliyordu. Ancak, 2024-2025 yılı için bu rakamların artacağı öngörülüyor. Geçen yılki artışla birlikte lisans için 2000 TL, yüksek lisans için 4000 TL, doktora içinse 6000 TL'ye yükselen burs ücretleri, yeni dönemde yeniden değerlendirilip Kasım ayında duyurulacak.