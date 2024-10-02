SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı?

Milyonlarca üniversite öğrencisi 2024 YKS ek tercih sonuçlarının ardından KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamalar dikkatle takip edilirken başvuru sürecinin Kasım ayında başlaması bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:41
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru takvimini dikkatle izliyor. Özellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler için KYK burs ve kredi başvuruları merak ediliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz net bir tarih açıklamış değil. Geçmiş yıllardaki trendlere bakıldığında, başvuruların genellikle Kasım ayı içerisinde başladığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Resmi duyuruların yakında gelmesiyle birlikte öğrenciler, başvuru sürecine dair daha fazla bilgiye ulaşabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri, her yıl yeniden güncelleniyor ve öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri. 2023-2024 eğitim yılı için lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL ve doktora öğrencilerine 3750 TL tutarında burs veriliyordu. Ancak, 2024-2025 yılı için bu rakamların artacağı öngörülüyor. Geçen yılki artışla birlikte lisans için 2000 TL, yüksek lisans için 4000 TL, doktora içinse 6000 TL'ye yükselen burs ücretleri, yeni dönemde yeniden değerlendirilip Kasım ayında duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde öğrencilerden ekonomik durum, ailevi bilgiler ve akademik başarılarıyla ilgili detaylar isteniyor. Bu bilgiler, ilgili kamu kurumlarından gelen verilerle doğrulanarak burs veya kredi alıp almayacakları belirleniyor. Burs alamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi seçeneği sunuluyor. Bu süreçte e-Devlet şifresine sahip olmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre temin edebilir ya da internet bankacılığı ve e-imza gibi yöntemlerle sisteme giriş yapabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! Gözler Adli Tıp Kurumu’nda | Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
’Ahmak’ oyununa ’Özel’ müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 2020’de kaybolan Miraç’ın dosyası raftan indi! Köylere baskın!
SON DAKİKA