KYK burs başvuruları 2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, yeni dönem öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, 2025-2026 öğretim yılı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve kimlerin bu imkanlardan yararlanabileceğini sorguluyor.
KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenciler tek bir ekran üzerinden hem burs hem de kredi seçeneği için başvuru gerçekleştirebilir. Sürece dair tüm detaylar ve tarih bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecektir, ardından detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
