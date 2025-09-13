SON DAKİKA
KYK burs başvuruları 2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Üniversite hayatına adım atan ya da öğrenimine devam eden binlerce öğrenci için KYK burs ve kredi başvuruları büyük önem taşıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık yapan adaylar, maddi destekten faydalanabilmek için başvuru takvimini ve şartlarını merak ediyor. Peki KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025 , 14:25 Güncelleme Tarihi :13 Eylül 2025 , 14:28
KYK burs başvuruları 2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, yeni dönem öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, 2025-2026 öğretim yılı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve kimlerin bu imkanlardan yararlanabileceğini sorguluyor.

KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenciler tek bir ekran üzerinden hem burs hem de kredi seçeneği için başvuru gerçekleştirebilir. Sürece dair tüm detaylar ve tarih bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecektir, ardından detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimler?

  • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
  • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
  • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
  • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
  • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
  • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
