KYK burs başvuruları 2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları, yeni dönem öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, 2025-2026 öğretim yılı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve kimlerin bu imkanlardan yararlanabileceğini sorguluyor.

(Takvim arşiv foto) KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.